Инцидент произошёл вечером
В пятницу, 10 февраля, в Улан-Удэ простаивали трамваи.
В 18:18 на повороте ул. Чертенкова-ул. Ю. Коммунара в сторону остановки «Элеватор» с рельсов сошёл вагон трамвайного маршрута №1. В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов №1, 2, 5 с «Элеватора» в сторону конечной станции «Шишковка». Движение трамваев осуществлялось по изменённым маршрутам.
Время простоя 1 час 22 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ почти полтора часа простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 11.02.2023
Инцидент произошёл вечером
Он это сделал для продвижения по карьерной лестнице
Мужчина сам нарушил технику безопасности, уверяют в фонде капремонта
Рыболовам грозит уголовная ответственность
Связь с мужчиной пропала в декабре прошлого года
Позже в гараже нашли ещё более 2300 рогов
От потери большей суммы их уберёг банк
На месте работают специалисты
Автомобилист выехал на «встречку», где столкнулся с другой иномаркой
Инцидент произошёл под конец 2020 года
Женщина припарковала автомобиль и не заперла двери
Инцидент произошёл недалеко от остановки
При падении мужчина выжил, но получил травмы
Он набрал кредитов и назанимал деньги у друзей
Тело обнаружили пожарные