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В Улан-Удэ почти полтора часа простаивали трамваи

В Улан-Удэ почти полтора часа простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Инцидент произошёл вечером

В пятницу, 10 февраля, в Улан-Удэ простаивали трамваи.

В 18:18 на повороте ул. Чертенкова-ул. Ю. Коммунара в сторону остановки «Элеватор» с рельсов сошёл вагон трамвайного маршрута №1. В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов №1, 2, 5 с «Элеватора» в сторону конечной станции «Шишковка». Движение трамваев осуществлялось по изменённым маршрутам.

Время простоя 1 час 22 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.                                                                                     
трамвай сход с рельсов

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