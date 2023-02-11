В Улан-Удэ почти полтора часа простаивали трамваи

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Инцидент произошёл вечером



В пятницу, 10 февраля, в Улан-Удэ простаивали трамваи.



В 18:18 на повороте ул. Чертенкова-ул. Ю. Коммунара в сторону остановки «Элеватор» с рельсов сошёл вагон трамвайного маршрута №1. В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов №1, 2, 5 с «Элеватора» в сторону конечной станции «Шишковка». Движение трамваев осуществлялось по изменённым маршрутам.



Время простоя 1 час 22 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.

