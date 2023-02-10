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На спецоперации погиб водитель медсанчасти МВД по Бурятии

На спецоперации погиб водитель медсанчасти МВД по Бурятии
Происшествия,  Фото:сайт МВД по Бурятии
Дмитрий Вершинин был призван в рамках частичной мобилизации

Сегодня, 10 февраля, провожают в последний путь 45-летнего водителя медико-санитарной части МВД по Бурятии Дмитрия Вершинина. Он погиб 27 января в ходе специальной военной операции. Прощание проходит на лукодроме.

Дмитрий Юрьевич родился в Улан-Удэ 10 сентября 1977 года. Окончил среднее профессиональное техническое училище. В 1995 году был призван на срочную службу, которую проходил в Кяхтинском районе республики.

23 года – с марта 1999 года до последнего времени – Дмитрий Юрьевич работал водителем в медико-санитарной части МВД по Бурятии.

За добросовестный труд поощрялся благодарностью заместителя министра внутренних дел Российской Федерации.

22 сентября 2022 года был призван в ряды Вооружённых сил в рамках частичной мобилизации.

- Дмитрий Юрьевич был добрым, отзывчивым, ответственным и скромным человеком. У него остались родители, брат, супруга и двое детей, - рассказали в министерстве внутренних дел по Бурятии.

смерть

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