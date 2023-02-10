На спецоперации погиб водитель медсанчасти МВД по Бурятии

Происшествия, Фото: сайт МВД по Бурятии

Дмитрий Вершинин был призван в рамках частичной мобилизации



Сегодня, 10 февраля, провожают в последний путь 45-летнего водителя медико-санитарной части МВД по Бурятии Дмитрия Вершинина. Он погиб 27 января в ходе специальной военной операции. Прощание проходит на лукодроме.



Дмитрий Юрьевич родился в Улан-Удэ 10 сентября 1977 года. Окончил среднее профессиональное техническое училище. В 1995 году был призван на срочную службу, которую проходил в Кяхтинском районе республики.



23 года – с марта 1999 года до последнего времени – Дмитрий Юрьевич работал водителем в медико-санитарной части МВД по Бурятии.



За добросовестный труд поощрялся благодарностью заместителя министра внутренних дел Российской Федерации.



22 сентября 2022 года был призван в ряды Вооружённых сил в рамках частичной мобилизации.



- Дмитрий Юрьевич был добрым, отзывчивым, ответственным и скромным человеком. У него остались родители, брат, супруга и двое детей, - рассказали в министерстве внутренних дел по Бурятии.



