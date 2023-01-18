В Бурятии неисправимого вора отправили за решётку

Мужчина совершил две кражи будучи условно осуждённым
Житель Закаменского района Бурятии в августе 2022 года украл велосипед, а в сентябре – сумку, с находившимися в ней вещами. Потерпевшим причинён значительный ущерб.
В пресс-службе районного суда сообщили, что преступления совершены в период условного осуждения.
- Приговором суда условное осуждение по предыдущему приговору отменено, окончательно назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в суде.
Приговор в законную силу не вступил.
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Происшествия, Фото:
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