В Бурятии неисправимого вора отправили за решётку

Мужчина совершил две кражи будучи условно осуждённым



Житель Закаменского района Бурятии в августе 2022 года украл велосипед, а в сентябре – сумку, с находившимися в ней вещами. Потерпевшим причинён значительный ущерб.



В пресс-службе районного суда сообщили, что преступления совершены в период условного осуждения.



- Приговором суда условное осуждение по предыдущему приговору отменено, окончательно назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в суде.



Приговор в законную силу не вступил.

