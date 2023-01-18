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В Бурятии неисправимого вора отправили за решётку

В Бурятии неисправимого вора отправили за решётку
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина совершил две кражи будучи условно осуждённым

Житель Закаменского района Бурятии в августе 2022 года украл велосипед, а в сентябре – сумку, с находившимися в ней вещами. Потерпевшим причинён значительный ущерб.

В пресс-службе районного суда сообщили, что преступления совершены в период условного осуждения.

- Приговором суда условное осуждение по предыдущему приговору отменено, окончательно назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.
суд приговор кража

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