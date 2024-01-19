В столице Бурятии перекроют часть улицы





Без холодного водоснабжения местные жители при этом не останутся. «Все работы проводятся без ограничения холодного водоснабжения и водоотведения», – рассказали на официальной странице МУП.



В пятницу, 19 января, движение транспорта на улице Шаляпина в Улан-Удэ ограничат. Речь об участке от дома № 7 до улицы Моховая, 101а, сообщили в МУП «Водоканал».Причина тому – ремонт участка напорного коллектора водоотведения. Автомобили последуют в объезд от дома № 9 на Шаляпина до улицы Моховая, 8а.