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В столице Бурятии перекроют часть улицы

В столице Бурятии перекроют часть улицы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там будут ремонтировать коллектор

В пятницу, 19 января, движение транспорта на улице Шаляпина в Улан-Удэ ограничат. Речь об участке от дома № 7 до улицы Моховая, 101а, сообщили в МУП «Водоканал».

Причина тому – ремонт участка напорного коллектора водоотведения. Автомобили последуют в объезд от дома № 9 на Шаляпина до улицы Моховая, 8а. 

Без холодного водоснабжения местные жители при этом не останутся. «Все работы проводятся без ограничения холодного водоснабжения и водоотведения», – рассказали на официальной странице МУП.
дороги ремонт Водоканал

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