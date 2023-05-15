Священнослужители сыграют буддийскую музыку
20 мая в Санкт-Петербурге состоится концерт духовной буддийской музыки в рамках городской программы «Музыка храмов». Мероприятие пройдёт в дацане «Гунзэчойнэй».
Как сообщили в пресс-службе дацана, существует несколько музыкальных инструментов, используемых в ритуальных церемониях в тибетском буддизме. В ламском оркестре «Гунзэчойнэй» используются следующие: Нга (барабан), Нга Чен (большой двусторонний барабан), Сил-Ньян (металлические тарелки), Кангдунг (медная труба), Дункар (Морская раковина), Дильбу (колокольчик с ручкой, которая по форме напоминает ваджру).
Вход на мероприятие свободный.
Возрастное ограничение: 0+.
В Санкт-Петербурге выступит оркестр лам
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