15 мая

14 мая

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В Санкт-Петербурге выступит оркестр лам

В Санкт-Петербурге выступит оркестр лам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Священнослужители сыграют буддийскую музыку

20 мая в Санкт-Петербурге состоится концерт духовной буддийской музыки в рамках городской программы «Музыка храмов». Мероприятие пройдёт в дацане «Гунзэчойнэй».

Как сообщили в пресс-службе дацана, существует несколько музыкальных инструментов, используемых в ритуальных церемониях в тибетском буддизме. В ламском оркестре «Гунзэчойнэй» используются следующие: Нга (барабан), Нга Чен (большой двусторонний барабан), Сил-Ньян (металлические тарелки), Кангдунг (медная труба), Дункар (Морская раковина), Дильбу (колокольчик с ручкой, которая по форме напоминает ваджру).

Вход на мероприятие свободный.

Возрастное ограничение: 0+.
буддизм Санкт-Петербург дацан музыка оркестр концерт

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