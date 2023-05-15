По улицам города проедут байкеры и поддерживающие мотодвижение
Открытие мотосезона в столице Бурятии состоится 27 мая. Сбор колонны пройдёт возле торгового центра «Мёд» с 12:00 до 13:00.
Старт проезда по городу будет дан в 13:00. Как сообщает мотоклуб «Оппозит», возможна проверка документов.
Развлекательную программу открытия «В гостях у сказки» проведут на Верхней Берёзовке, на базе «Золотинка».
Возрастное ограничение: 18+.
В Улан-Удэ мотосезон откроют 27 мая
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