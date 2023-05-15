В Улан-Удэ мотосезон откроют 27 мая

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

По улицам города проедут байкеры и поддерживающие мотодвижение



Открытие мотосезона в столице Бурятии состоится 27 мая. Сбор колонны пройдёт возле торгового центра «Мёд» с 12:00 до 13:00.



Старт проезда по городу будет дан в 13:00. Как сообщает мотоклуб «Оппозит», возможна проверка документов.



Развлекательную программу открытия «В гостях у сказки» проведут на Верхней Берёзовке, на базе «Золотинка».



Возрастное ограничение: 18+.

