Соревнования приурочены к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Уже завтра, 13 мая, в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдёт турнир по ушу «Память», посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками соревнований станут более 300 спортсменов из Бурятии и Забайкалья.
- Турнир проводится более 20 лет в дань уважения всем ветеранам, труженикам тыла и всем тем, кто не жалел ни сил, ни самой жизни в борьбе с врагом, кто смог подарить нам мирное небо над головой и свободу, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Программа турнира
9:00 - Начало соревнований
14:30 - Торжественное открытие. Показательные выступления
15:00 - 15:30 – Награждение
15:30 - 17:00 – Соревнования
17:00 - 18:00 – Награждение. Завершение турнира
Вход на соревнования свободный.
Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ примет турнир по ушу
Общество, Фото:
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