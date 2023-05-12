Улан-Удэ примет турнир по ушу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования приурочены к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне



Уже завтра, 13 мая, в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдёт турнир по ушу «Память», посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками соревнований станут более 300 спортсменов из Бурятии и Забайкалья.



- Турнир проводится более 20 лет в дань уважения всем ветеранам, труженикам тыла и всем тем, кто не жалел ни сил, ни самой жизни в борьбе с врагом, кто смог подарить нам мирное небо над головой и свободу, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Программа турнира

9:00 - Начало соревнований

14:30 - Торжественное открытие. Показательные выступления

15:00 - 15:30 – Награждение

15:30 - 17:00 – Соревнования

17:00 - 18:00 – Награждение. Завершение турнира



Вход на соревнования свободный.



Возрастное ограничение: 6+.

