Завтра в ЦСИ республики начнёт работу новая выставка
С 4 по 19 марта в Улан-Удэ пройдёт выставка «Гончарова Этно Арт» (6+). Она откроется в центре современного искусства Бурятии «Залуу».
- Автор выставки – художница Ольга Гончарова занимается живописью уже больше двадцати лет. Рисует авторские картины и продвигает своё творчество в личном аккаунте, - сообщает пресс-служба центра.
Напомним, что в настоящее время в «Залуу» работает выставка интерьерных фактурных картин (6+).
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ покажут авторские этнокартины
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