В Улан-Удэ покажут авторские этнокартины

Завтра в ЦСИ республики начнёт работу новая выставка



С 4 по 19 марта в Улан-Удэ пройдёт выставка «Гончарова Этно Арт» (6+). Она откроется в центре современного искусства Бурятии «Залуу».



- Автор выставки – художница Ольга Гончарова занимается живописью уже больше двадцати лет. Рисует авторские картины и продвигает своё творчество в личном аккаунте, - сообщает пресс-служба центра.



Напомним, что в настоящее время в «Залуу» работает выставка интерьерных фактурных картин (6+).



Возрастное ограничение: 6+.

