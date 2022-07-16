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Глава Бурятии вручил театру «Байкал» сертификат на миллион рублей

Глава Бурятии вручил театру «Байкал» сертификат на миллион рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Торжественное вручение состоялось во время юбилейного концерта

В этом году национальный театр песни и танца «Байкал» отмечает своё 80-летие. В рамках юбилея весь год артисты театра гастролировали по городам России и районам Бурятии. Кульминацией празднования стал гала-концерт «Yнгын дайда» (6+), который проходит в эти дни на сцене Театра оперы и балета.

Концерт «Yнгын дайда» получил своё название от первых слов гимна республики – «Таёжная, озёрная, степная». В программу вошли самые яркие номера из проектов театра: «Эхо страны Баргуджин тукум», «Уужам Буряад», «Show of dance», «Угайм сүлдэ», «От монголов к моголам», «Блеск Азии», «Танцуют все». Старинные, обрядовые и современные танцы, протяжные песни, авторские и народные музыкальные композиции разных народов, обрамлённые талантом артистов балета, оркестра и солистов, представлены на гала-концерте.

Как отметил художественный руководитель и директор театра «Байкал», заслуженный деятель искусств России Дандар Бадлуев, это общий праздник для всей республики.

- Это праздник не только театра «Байкал», это праздник национальной культуры, праздник нашей республики, поэтому поздравляю вас и нас, - сказал Дандар Бадлуев.



Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил большой вклад в развитие национальной культуры Бурятии поколений артистов и музыкантов театра «Байкал».

- Театр «Байкал» сохраняет и преумножает культуру Бурятии. Театр, который ездит по сёлам, деревням и дальним улусам, собирая исторические танцы и песни, напевы и рассказы, тем самым сохраняя то культурное наследие, которое есть у нашего народа. И, конечно, театр – это наша гордость. Мы все помним, как в 2017 году на площади Советов мы поставили экраны и болели за наш театр, когда он на канале «Россия-1» в первом сезоне шоу «Танцы» победил, - сказал Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» - профессиональный коллектив с многолетним опытом работы в сфере культуры и искусства в России и за рубежом, ведущий свою историю с 1942 года. Традиции бережно сохраняются последующими поколениями.

Современный состав театра образован объединением театра танца «Бадма Сэсэг», Государственного театра песни и танца «Байкал», оркестром бурятских народных инструментов Ч. Павлова в 2005 году. Сегодня в коллективе театра работает 140 человек. Состав театра включает в себя балетную труппу, Национальный оркестр Республики Бурятия, солистов-вокалистов.

В основе творческого состава - высокопрофессиональные артисты и признанные мастера искусства, среди которых 13 заслуженных артистов Республики Бурятия, 15 народных артистов Республики Бурятия, 3 заслуженных артиста Российской Федерации.

Репертуар театра представляет не только концертные номера, песни и танцы, но и крупноформатные проекты, такие как музыкально-хореографические спектакли: «Угайм Сүлдэ» (Дух предков), «Эхо страны Баргуджин Тукум», «От монголов к моголам», «Блеск Азии», «Мифы и легенды озера Байкал», «Уужам Буряад», «Show of Dance».

В честь юбилея от правительства Бурятии и Народного Хурала театру «Байкал» вручён сертификат на 1 млн рублей. Также в этот день солисты и работники театра удостоены высоких наград:

- почётное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Бурятия» получил Галмандах Баттулга;

- почётное звание «Заслуженный артист Республики Бурятия» получили Арюна Цыдыпова и Евгений Чойдонов,

- Почётной грамотой Республики Бурятия награждён Жаргал Бадмаев;

- Почётной грамотой Правительства Республики Бурятия награждены Гэсэр Раднаев, Лариса Сыдеева, Туяна Аюшеева и Аягма Шодонова;

- Почётной грамотой Народного Хурала Республики Бурятия награждены Вячеслав Цыренжапов, Петр Бутуханов, Аюна Цыдыпова, Александра Санданова и Александр Петров.


театр "Байкал" глава Бурятии

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