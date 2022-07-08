Врачи осмотрели подростков в улан-удэнском СИЗО

Медосмотр проводится два раза в год



Улан-удэнское СИЗО-1 посетили врачи городской поликлиники №1. Они проводили плановый профилактический осмотр несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. Медосмотр проводится два раза в год.



Подростков осмотрели окулист, невролог, психиатр, стоматолог, отоларинголог. Несовершеннолетние сдали общие анализы, а врач функциональной диагностики снял у несовершеннолетних электрокардиограмму сердца.



В ходе осмотра жалоб на здоровье от несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых не поступило, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

