Медосмотр проводится два раза в год
Улан-удэнское СИЗО-1 посетили врачи городской поликлиники №1. Они проводили плановый профилактический осмотр несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. Медосмотр проводится два раза в год.
Подростков осмотрели окулист, невролог, психиатр, стоматолог, отоларинголог. Несовершеннолетние сдали общие анализы, а врач функциональной диагностики снял у несовершеннолетних электрокардиограмму сердца.
В ходе осмотра жалоб на здоровье от несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых не поступило, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Врачи осмотрели подростков в улан-удэнском СИЗО
Общество, Фото:
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Медосмотр проводится два раза в год
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