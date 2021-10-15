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Верующие Улан-Удэ отметили престольный праздник

Верующие Улан-Удэ отметили престольный праздник
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Торжества прошли в Троицком и Покровском храмах

В канун празднования Покрова Пресвятой Богородицы митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф возглавил праздничное всенощное бдение с литией и акафистом Покрову Богоматери в Покровском приделе Троицкого храма города Улан-Удэ. В сам день праздника Божественную литургию провёл настоятель храма иерей Андрей Савин в сослужении духовенства храма.

14 октября митрополит Иосиф возглавил торжества престольного праздника в Покровском храме города Улан-Удэ. Митрополитом был совершен чин великого освящения Покровского храма и Божественная литургия.

Летом этого года в храме были проведены капитальные ремонтные работы. За время ремонта в храме Покрова Пресвятой Богородицы была заменён пол в алтаре, заменена плитка в основной части храма, двери, отреставрирован и реконструирован иконостас, на оконных проёмах появилась декоративная лепнина. Кроме этого, в ходе ремонтных работ удалось поменять мебель в церковной лавке и на клиросе, а также изготовить новый киот для храмовой иконы Покрова Пресвятой Богородицы и киот для надвратной иконы. К окончанию основных работ в храм была пожертвована новая писанная икона, которая размещена в интерьере храма.

- По окончании литургии было совершено славление праздника Покрова Пресвятой Богородицы, после которого были возглашены уставные многолетия. Затем архипастырь обратился к молящимся со словом, в котором рассказал об истории и значении праздника Покрова Божией Матери. По завершении своего слова владыка Иосиф вручил епархиальные награды самым активным прихожанам, помогавшим в ремонте и благоустроении этого святого храма, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
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