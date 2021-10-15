Торжества прошли в Троицком и Покровском храмах
В канун празднования Покрова Пресвятой Богородицы митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф возглавил праздничное всенощное бдение с литией и акафистом Покрову Богоматери в Покровском приделе Троицкого храма города Улан-Удэ. В сам день праздника Божественную литургию провёл настоятель храма иерей Андрей Савин в сослужении духовенства храма.
14 октября митрополит Иосиф возглавил торжества престольного праздника в Покровском храме города Улан-Удэ. Митрополитом был совершен чин великого освящения Покровского храма и Божественная литургия.
Летом этого года в храме были проведены капитальные ремонтные работы. За время ремонта в храме Покрова Пресвятой Богородицы была заменён пол в алтаре, заменена плитка в основной части храма, двери, отреставрирован и реконструирован иконостас, на оконных проёмах появилась декоративная лепнина. Кроме этого, в ходе ремонтных работ удалось поменять мебель в церковной лавке и на клиросе, а также изготовить новый киот для храмовой иконы Покрова Пресвятой Богородицы и киот для надвратной иконы. К окончанию основных работ в храм была пожертвована новая писанная икона, которая размещена в интерьере храма.
- По окончании литургии было совершено славление праздника Покрова Пресвятой Богородицы, после которого были возглашены уставные многолетия. Затем архипастырь обратился к молящимся со словом, в котором рассказал об истории и значении праздника Покрова Божией Матери. По завершении своего слова владыка Иосиф вручил епархиальные награды самым активным прихожанам, помогавшим в ремонте и благоустроении этого святого храма, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Верующие Улан-Удэ отметили престольный праздник
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победитель примет участие в республиканском конкурсе отцов
Встречи пройдут в Иркутске, Ангарске, Слюдянке, Байкальске и Шелехове
Торжества прошли в Троицком и Покровском храмах
В республике проходит контрольная проверка войск округа
Сведения о животных можно посмотреть на сайте службы ветеринарии
Со студентами встретился чемпион Сурдлимпийских игр Александр Цоктоев
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Меры введены из-за роста заболеваемости COVID-19
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Детский сад на Боевой готовится к официальному открытию
С 15 октября отменена обязательная двухнедельная изоляция
Реконструкция тепломагистрали №3 позволит сделать воздух в городе чище
На барельефе изображены лица Алдара Цыденжапова, Евгения Эпова и Виктора Тюрикова
Ещё две представительницы республики прошли в финал
«Перепись имеет очень важное значение», - отметил Алексей Цыденов