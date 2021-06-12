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В Улан-Удэ сегодня тёплая погода

В Улан-Удэ сегодня тёплая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Дожди ожидаются на юго-западе республики

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 12 июня днём по юго-западу республики местами дожди, по остальной территории преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах до 16 м/с. Температура днём +22,+27, по Прибайкалью и юго-западу +12,+17.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +24,+26.

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