Спортсмены дали осуждённым мастер-класс
В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ состоялся турнир по настольному теннису среди осуждённых. Турнир был приурочен ко Всемирному дню настольного тенниса.
Судьями соревнования выступили представители региональной общественной организации «Спортивный клуб настольного тенниса «Сильвер-Бол» мастер спорта по настольному теннису Арсалан Тулонов и кандидат в мастера спорта Дамдин Дамдинов.
В завершении турнира спортсмены провели для осужденных мастер-класс по настольному теннису. Они наглядно продемонстрировали различные техники игры и потренировали каждого желающего, сообщили в УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии прошёл турнир по настольному теннису
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