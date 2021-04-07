В улан-удэнской колонии прошёл турнир по настольному теннису

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Спортсмены дали осуждённым мастер-класс



В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ состоялся турнир по настольному теннису среди осуждённых. Турнир был приурочен ко Всемирному дню настольного тенниса.



Судьями соревнования выступили представители региональной общественной организации «Спортивный клуб настольного тенниса «Сильвер-Бол» мастер спорта по настольному теннису Арсалан Тулонов и кандидат в мастера спорта Дамдин Дамдинов.



В завершении турнира спортсмены провели для осужденных мастер-класс по настольному теннису. Они наглядно продемонстрировали различные техники игры и потренировали каждого желающего, сообщили в УФСИН по Бурятии.

