В Бурятии волонтёры помогли вышедшей из колонии женщине

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Ей подарили вещи для поездки домой и продукты



В Гусиноозёрске волонтёры оказали помощь условно-досрочно освободившейся из колонии-поселения при исправительной колонии №1 женщине.



Освободившая женщина – мать-одиночка. Она получила из рук волонтёров необходимые для поездки домой вещи и продукты питания на первое время.



- Женщина проживала за пределами исправительного учреждения со своей годовалой дочкой, в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, - отмечают в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



Данное право осуждённой было предоставлено согласно статье 129 УИК РФ - в связи с тем, что она не допускала нарушений установленного порядка отбывания наказания. Такая мера позволяет осуждённым наладить социально-полезные связи с родственниками и вернуться к выполнению своих родительских обязанностей. Она является хорошим стимулом для других осужденных к дальнейшему законопослушному поведению.





