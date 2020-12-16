Ей подарили вещи для поездки домой и продукты
В Гусиноозёрске волонтёры оказали помощь условно-досрочно освободившейся из колонии-поселения при исправительной колонии №1 женщине.
Освободившая женщина – мать-одиночка. Она получила из рук волонтёров необходимые для поездки домой вещи и продукты питания на первое время.
- Женщина проживала за пределами исправительного учреждения со своей годовалой дочкой, в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, - отмечают в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
Данное право осуждённой было предоставлено согласно статье 129 УИК РФ - в связи с тем, что она не допускала нарушений установленного порядка отбывания наказания. Такая мера позволяет осуждённым наладить социально-полезные связи с родственниками и вернуться к выполнению своих родительских обязанностей. Она является хорошим стимулом для других осужденных к дальнейшему законопослушному поведению.
В Бурятии волонтёры помогли вышедшей из колонии женщине
Общество, Фото:
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