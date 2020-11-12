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Увеличение зарплат учителям в Бурятии может привлечь новые кадры

Увеличение зарплат учителям в Бурятии может привлечь новые кадры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Педагоги необходимы для новых образовательных объектов

Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление, согласно которому на повышение зарплат учителям в 2021 году будет направлено 402 миллиона рублей из республиканского бюджета.

По мнению директора улан-удэнской гимназии №33 Даримы Халтаевой, это очень своевременное решение, которое поддержит педагогов. Помимо этого, повышение зарплаты может поспособствовать привлечению новых кадров, которые необходимы в том числе для строящихся школ.

- Инфраструктура улучшается, строятся школы, стадионы, всё остальное. А главное связующие звено в образовании – это учитель, которого надо поддержать. Принятое решение, я думаю, сыграет хорошую роль. Может быть, с увеличением зарплаты с увеличение зарплаты потянутся те учителя, которые когда-то ушли, молодые будут выбирать профессию учителя, - прокомментировала «Байкал-Daily» Дарима Халтаева.

Она отметила, что это не просто повышение зарплаты, а увеличение нормативов на одного ученика. К тому же, этот норматив не повышался больше 10 лет. «Вовремя принято решение в это сложное время», - отметила Дарима Константиновна.

Разработан новый норматив финансового обеспечения на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, согласно которому у учителей 170 школ вырастут зарплаты с 1 января 2021 года. Рост в отдельных школах составит до 30%.

Глава Бурятии поручил министерству образования и науки республики держать на постоянном контроле исполнение данного постановления, а также следить за тем, чтобы, повышая зарплаты одним, не снижали зарплаты другим категориям учителей.

- Принятые нормативы разработаны в соответствии с методическими рекомендациями министерства просвещения Российской Федерации. Наша задача состояла в том, чтобы при смене нормативов заработная плата учителей ни в одной школе не стала меньше. Более точные данные по изменению заработной платы у педагогов появятся после тарификации, то есть в январе 2021 года, - отметила первый замминистра образования и науки Бурятии Галина Фомицкая.

Дополнительно к фонду оплаты труда учителей на выплаты учителям за классное руководство сентября этого года из федерального бюджета поступило 277 млн рублей. В Бурятии выплаты за классное руководство составляют от 6 до 11 тысяч рублей.

В будущем году финансирование на данное направление вырастет до 832,8 млн рублей. То есть общий объём выплат учителям составит 5,6 млрд рублей.


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