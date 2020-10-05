Жителей Бурятии приглашают написать этнодиктант

Диктант в этом году пройдёт онлайн



Международная акция «Большой этнографический диктант» пройдёт во всех регионах России с 3 по 8 ноября. В этом году акция пройдёт только в онлайн-формате.



Большой этнографический диктант позволяет оценить знания населения о народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности. Мероприятие состоится одновременно во всех регионах страны по местному времени регионов. Участники диктанта получат одинаковые по уровню сложности задания, которые нужно будет выполнить в определённый промежуток времени. Результаты диктанта будут подведены ко Дню Конституции РФ 12 декабря 2020 года.



«Большой этнографический диктант» проводится в России уже пятый раз. В прошлом году диктант написали 454 тысяч человек на 5800 площадках в России и за рубежом.



- Тема культур и традиций народов России неисчерпаема и не может уместиться в 30 вопросах этнографического диктанта. Но наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей, - отмечает руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.



С дополнительной информацией о проведении диктанта можно ознакомиться на официальном сайте акции.





