В Бурятии окончательно испортится погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В выходные будут дожди и шквалистый ветер



По сообщению Бурятского гидрометцентра, 7-9 августа влияние южного циклона вызовет в большинстве районов дожди, местами сильные.



Завтра, 7 августа на большей части республики дожди, грозы, местами ливни. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +13+18, местами 7-12, днём +18+23, местами до +26.



В субботу, 8 августа, по-прежнему дожди, по северной половине местами ливни. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +12+17, местами +6+11, днём +18+24.



В воскресенье, 9 августа, также дождливо. Ветер северо-западный 6-11, днём местами до 15-20 м/ с. Температура ночью +11+16, местами до +6, днём +17+22 градуса.



В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии предупреждают, при усилении ветра нужно оставаться в помещении; находясь дома, закрывать окна; на улице – стоит обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции, нельзя стоять под деревьями, линиями электропередач и не подходить к оборвавшимся электропроводам. Нельзя оставлять детей без присмотра.

