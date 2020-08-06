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В Бурятии окончательно испортится погода

В Бурятии окончательно испортится погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В выходные будут дожди и шквалистый ветер

По сообщению Бурятского гидрометцентра, 7-9 августа влияние южного циклона вызовет в большинстве районов дожди, местами сильные.

Завтра, 7 августа на большей части республики дожди, грозы, местами ливни. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +13+18, местами 7-12, днём +18+23, местами до +26.

В субботу, 8 августа, по-прежнему дожди, по северной половине местами ливни. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +12+17, местами +6+11, днём +18+24.

В воскресенье, 9 августа, также дождливо. Ветер северо-западный 6-11, днём местами до 15-20 м/ с. Температура ночью +11+16, местами до +6, днём +17+22 градуса.

В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии предупреждают, при усилении ветра нужно оставаться в помещении; находясь дома, закрывать окна; на улице – стоит обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции, нельзя стоять под деревьями, линиями электропередач и не подходить к оборвавшимся электропроводам. Нельзя оставлять детей без присмотра.
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