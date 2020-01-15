Сегодня они играют в четвертьфинале со швейцарцами
Иркутские спортсмены Алина Фахуртдинова, Михаил Власенко, Николай Лысаков и скип Валерия Денисенко вышли в плей-офф на соревнованиях по кёрлингу среди смешанных команд в рамках Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года. Сегодня, 15 января, ребята играют в четвертьфинале с командой Швейцарии.
В групповом этапе иркутские кёрлингисты одержали четыре победы из пяти. Вчера они выиграли у команды Польши со счётом 5:2. До этого обыграли сборные Республики Корея (9:2), Испании (11:4), Эстонии (8:4). Уступили только спортсменам Канады.
Алина Фахуртдинова, Михаил Власенко, Николай Лысаков и Валерия Денисенко тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Россия» у Анны Трухиной.
Соревнования по кёрлингу среди смешанных команд в рамках Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года проходят с 10 по 16 января в Шампери в Швейцарии.
От Иркутской области в Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года также участвуют воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова Диана Логинова (одноместные сани), Михаил Карнаухов и Юрий Чирва (двухместные сани). Они начнут бороться за медали 17 января на санной трассе в Санкт-Морице. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
Иркутские кёрлингисты вышли в плей-офф юношеских Олимпийских игр
Общество, Фото:
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