Малышей недавно отлучили от родителей
В уголке живой природы в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ пополнение. Здесь появились маленькие пушистые крольчата.
- Только вчера они вышли из гнезда и теперь готовы к встрече с вами! - подписали фотографию с крольчатами сотрудники музея.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре в музее появился новый питомец – носуха по кличке Носик. Зверёк забавлялся новой игрушкой, которую ему подарили.
В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились крольчата
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