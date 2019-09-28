В Улан-Удэ показали, как живёт носуха Носик

Носухе недавно подарили игрушку, с которой он не расстаётся
Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом в уголке живой природы Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ появился новый питомец – носуха из семейства енотовых
. Эти зверьки обитают в Южной и Северной Америке.
Животное назвали Носиком, это самец, ему в августе исполнится четыре года.
Сегодня сотрудники музея опубликовали в официальной группе учреждения в соцсети фото с экзотическим животным.
- Сегодня Носику подарили новую игрушку, он ею занялся в одиночку, никак не хотел делиться. В конце концов, в домик спрятался с мячиком и отказался выходить. «Моя прелесть» говорит! – подписали снимки сотрудники.
Из еды зверь предпочитает мясо, в основном курицу, но не откажется от фруктов, овощей и яиц.
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Носухе недавно подарили игрушку, с которой он не расстаётся
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