Иркутский драмтеатр гастролирует в Израиле



Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова находится на гастролях в Израиле. С 11 октября публика городов Хайфа, Нагария, Беер Шева, Иерусалим и Тель-Авив оценят охлопковское прочтение легендарной пьесы Григория Горина по произведениям еврейского классика Шолом-Алейхема «Поминальная молитва». Его поставил заслуженный деятель искусств России, барнаульский режиссёр Олег Пермяков.



Эта встреча с израильским зрителем станет третьей. Охлопковцы посещали страну в 2012 и 2014 годах. Они представляли спектакли в постановке Геннадия Шапошникова «Прошлым летом в Чулимске» по пьесе Александра Вампилова и «Последний срок» по повести Валентина Распутина.



В 2018 году коллектив театра отправился в Израиль в составе 50 человек.



У спектакля «Поминальная молитва» славная история. Впервые он был поставлен на охлопковских подмостках к бенефису народного артиста России Виталия Венгера в 1998 году. За восемь лет спектакль сыграли ровно 100 раз. Его увидели жители Приангарья, Новосибирска, Белгорода, Ростова-на-Дону, Новороссийска, Москвы, Одессы, Киева, Ташкента, Вены и Софии. В 2016 году Олег Пермяков создал новую версию культовой пьесы, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

