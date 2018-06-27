Школьник из Бурятии выиграл конкурс «Казачьему роду нет переводу»

Межрегиональная общественная молодёжная казачья организация «Есаул» объявила итоги III межрегионального конкурс детских работ казачьей тематики «Казачьему роду нет переводу»



Свои работы на конкурс представили ребята из Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Саратовской, Ростовской, Астраханской и Ивановской областей, Республик Коми и Бурятия, Ставропольского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Также особенностью третьего конкурса стало участие ребят из Казахстана.



От Бурятии победителем стал Антон Деменко из Новоселенгинска. Он стал лучшим среди участников старшей возрастной категории в номинации «Исследовательская работа». Об этом сообщили в окружном казачьем обществе «Верхнеудинское».



