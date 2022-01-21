В Бурятии существенно подорожали яйца, чай и овощи

Об уровне инфляции сообщил Бурятстат
Бурятстат сообщил официальные данные об уровне инфляции в декабре 2021 года. По сравнению с ноябрём, потребительские цены в общем выросли менее чем на 1%, говорится в официальном сообщении пресс-центра Бурятстата.
В декабре существенно подорожали яйца куриные на 5,7 %, рис на 5,8 %, пшено – на 3 %, крупа гречневая – на 2,0 %, крупа манная, горох и фасоль – на 1,2 %.
Плодоовощная продукция в среднем подорожала на 6,1 %. Чеснок стал дороже на 34,3 %, огурцы свежие – на 32,8 %, капуста белокочанная - на 15,8 %, лимоны – на 8,9 %, помидоры свежие – на 8,5 %, сухофрукты и морковь – на 8 %.
В то же время подешевели апельсины на 2,1 % и груши на 1,0 %.
Дороже стал чай черный байховый пакетированный на 7,2 %, солёные и копченые деликатесные продукты из рыбы, сметана – на 6,4 %, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород – на 5,3 %, хлопья из злаков – на 4,5 %, масло сливочное, торты – на 3,5 %.
Зато, по данным Бурятстата, подешевели шоколад на 2,4 %, варенье, джем, повидло, рыба мороженая неразделанная – на 2,3 %, водка, смеси сухие молочные для детского питания – на 2,2 %.
Из непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на спички на 12,4 %, дезинфицирующие средства для поверхностей – 3,8 %, порошки стиральные – 3,7 %, и снизились цены на прокладки женские гигиенические на 3,3 %.
Среди медицинских товаров цены на 3,5 % повысились на очки.
Лекарственные препараты стали в среднем, по данным статистики, дороже на 0,8 %.
Кроме того, увеличились цены на электропылесос напольный на 9,9 %, бумажные столовые салфетки – на 6,7 %, одеяло стеганое, ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста 5,8 %.
В декабре существенно подорожало посещение музеев и выставок на 17,8 %.
Выросли цены на проезд в поездах дальнего следования на 15,9 %, такси – 5,5 %, междугородном автобусе – 3 %. В то же время полет в салоне самолета экономического класса подешевел на 21,9 %.
Вместе с тем снизились поездки на отдых в Турцию на 56,6 %, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) – 3,0 %, проживание в гостинице 4*-5* - 2,8 %.
В Бурятии существенно подорожали яйца, чай и овощи
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