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В Бурятии разыграют кубок по ММА

В Бурятии разыграют кубок по ММА
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Турнир пройдёт в конце ноября

В Улан-Удэ пройдут открытые соревнования по смешанным боевым единоборствам «Кубок Республики Бурятия по ММА – 2024». В течение двух дней в октагоне регионального центра единоборств «Патриот» сильнейшие спортсмены заберут не только звание победителей, но денежные призы.

Как сообщает Бурятское региональное отделение Российского союза боевых искусств, в соревнованиях примут участие юноши 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет, юниоры 18-20 лет и мужчины 18 лет и старше. Всего 23 и 24 ноября будет разыграно 50 комплектов наград.

Программа соревнований

23 ноября
8:00 – Взвешивание участников
10:00 – Начало предварительных поединков
13:00 – Продолжение отборочных поединков

24 ноября
10:00 – Начало предварительных поединков
13:00 – Торжественное открытие
14:00 – Финальные бои
16:30 – Награждение и закрытие мероприятия

Заявки на участие в соревнованиях можно подать до 19 ноября включительно.

Возрастное ограничение: 12+.
Бурятия ММА кубок спорт

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