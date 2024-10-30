В Бурятии разыграют кубок по ММА

В Улан-Удэ пройдут открытые соревнования по смешанным боевым единоборствам «Кубок Республики Бурятия по ММА – 2024». В течение двух дней в октагоне регионального центра единоборств «Патриот» сильнейшие спортсмены заберут не только звание победителей, но денежные призы.Как сообщает Бурятское региональное отделение Российского союза боевых искусств, в соревнованиях примут участие юноши 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет, юниоры 18-20 лет и мужчины 18 лет и старше. Всего 23 и 24 ноября будет разыграно 50 комплектов наград.8:00 – Взвешивание участников10:00 – Начало предварительных поединков13:00 – Продолжение отборочных поединков10:00 – Начало предварительных поединков13:00 – Торжественное открытие14:00 – Финальные бои16:30 – Награждение и закрытие мероприятияЗаявки на участие в соревнованиях можно подать до 19 ноября включительно.