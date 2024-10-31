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Иркутянин пытался познакомиться с девушкой, угрожая ей ножом

Иркутянин пытался познакомиться с девушкой, угрожая ей ножом
Происшествия, 
Полиция проводит проверку

В Свердловском округе Иркутска 43-летний местный житель пытался вывести девушку из подъезда, показывая при этом нож. Произошедшее зафиксировала камера домофона, а видео опубликовали в Сети, где его и увидели сотрудники полиции.

- Полицейские в кратчайшие сроки установили личность и доставили в отдел полиции №3 МУ МВД России «Иркутское» участника инцидента. Он пояснил, что намеревался познакомиться с женщиной, - сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.



Мужчина признался, что раньше никогда так не знакомился с девушками, и извинился перед горожанкой. Свои действия объяснил тем, что был пьян.

По данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям иркутянина.

полиция

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