Иркутянин пытался познакомиться с девушкой, угрожая ей ножом

В Свердловском округе Иркутска 43-летний местный житель пытался вывести девушку из подъезда, показывая при этом нож. Произошедшее зафиксировала камера домофона, а видео опубликовали в Сети, где его и увидели сотрудники полиции.- Полицейские в кратчайшие сроки установили личность и доставили в отдел полиции №3 МУ МВД России «Иркутское» участника инцидента. Он пояснил, что намеревался познакомиться с женщиной, - сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.Мужчина признался, что раньше никогда так не знакомился с девушками, и извинился перед горожанкой. Свои действия объяснил тем, что был пьян.По данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям иркутянина.