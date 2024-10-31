Улан-удэнцы оказались не согласны на снижение зарплаты при смене работы



Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что почти половина (46%) жителей столицы Бурятии при трудоустройстве не намерены снижать зарплатные ожидания. В этом вопросе готовы уступить только 42% горожан, причём каждый пятый – максимум 5% от желаемого заработка, 12% – не более 10%, 7% – лишь 15%.



Получать меньше на 20% согласны 2% горожан, на 25% – всего 1 из 100. В среднем этот показатель составляет 9,2%. У мужчин чуть больше – 9,4%, у женщин – меньше, 8,9%



Соискатели от 35 до 45 лет идут на уступки реже тех, и кто моложе, и кто старше. Среди улан-удэнцев с привычным доходом в 100 с лишним тысяч в месяц умерить свои аппетиты готовы лишь 4 из 10 (в среднем на 10%).



Люди без работы делают это чаще, чем трудоустроенные (44% против 40% среди тех, кто ищет новое место, не увольняясь с предыдущего). Первые согласны получать меньше на 9,3%, в то время как вторые – на 8,9%.



- Сегодня занятые горожане, желающие сменить работодателя, составляют большинство на рынке труда. Они ищут более выгодные условия, а потому менее гибки в вопросах заработной платы. Во многом из-за этого мы наблюдаем устойчивый рост вознаграждения в последние годы, – отмечают в SuperJob.



