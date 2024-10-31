В Бурятии росгвардейцы спасли женщину на пожаре

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью в посёлке Селенгинск Кабанского района произошёл пожар в квартире на первом этаже трёхэтажного дома. Погиб 61-летний мужчина. Женщину 1963 года рождения спасли, сейчас она находится в тяжёлом состоянии.
Как выяснилось, женщину спасли сотрудники Росгвардии.
Ночью экипаж вневедомственной охраны находился на патрулировании. Сотрудники первыми заметили задымление в подъезде и тут же сообщили о возгорании в экстренные службы. Сразу же приступили к оповещению и эвакуации жильцов дома.
- До прибытия пожарных подразделений сотрудники Росгвардии обнаружили на лестнице лежащую без сознания женщину. Росгвардейцы вынесли пострадавшую на руках из задымленного подъезда и передали работникам скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ведомства.
После сотрудники вневедомственной охраны продолжили оповещение остальных жильцов, выводили их по лестничным маршам.
Затем из сильно задымленного подъезда и квартир этажами выше прибывшие пожарные эвакуировали 12 человек, в том числе двух детей.