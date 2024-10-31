Появилось видео ДТП с тремя жертвами под Иркутском

Полиция опубликовала видеозапись с регистратора одного из двух автомобилей, столкнувшихся утром 31 октября на Байкальском тракте под Иркутском. В ДТП погибли три человека.
В Госавтоинспекции Иркутска раскрыли подробности смертельной автоаварии. Сообщение о ДТП поступило в 9:20.
- По предварительной информации, 36-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla Fielder, совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с иномаркой Nissan Leaf под управлением 52-летнего мужчины. В результате дорожной аварии трое пассажиров электромобиля в возрасте от 60 до 65 лет погибли. Водители иномарок госпитализированы с травмами в медучреждение, - сообщили в Госавтоинспекции.
Из-за случившегося движение было затруднено. На месте работали регулировщики ДПС.
Полицейские проводят всестороннюю проверку.