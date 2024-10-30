Ноябрь в Бурятии начнётся с мокрого снега

Октябрь в Бурятии завершится небольшими осадками в виде мокрого снега. 31 октября температура воздуха ночью составит -2, -7, местами -11, -16, по Прибайкалью и южной половине -2, +3. Днём воздух прогреется до +8, местами похолодает до -5. Ожидается северо-западный ветер 5-10 м/с, в отдельных районах он усилится до 14 м/с.В пятницу, 1 ноября, местами мокрый снег, по Прибайкалью ожидаются умеренные снегопады. Температура ночью от -5 до -10, местами от -13 до -18, по Прибайкалью и южной половине теплее – до -5. Днём около 5 градусов выше ноля, местами -2, -7. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с.В субботу, 2 ноября, также прогнозируется мокрый снег и умеренные снегопад по Прибайкалью. Температура ночью -7, -12, местами -17, -22, по Прибайкалью и южной половине 0, -5. Днём 0, +5, местами -2, -7. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, днём в отдельных районах он усилится до 15-18 м/с.