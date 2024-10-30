В райцентре в Бурятии воруют жесть



- Одну жесть уже украли. Скоро и ещё одну оторвут. Жалко труд людей, – отметили сельчане.



В ГКУ «Бурятрегионавтодор» сообщили, что профлист на остановочном пункте закрепят. Сделать это пообещали к 1 ноября. А до 6-го проведут восстановительные работы по устранению последствий вандализма.



Жители прибайкальского села Турунтаево пожаловались на состояние остановки общественного транспорта недалеко от пересечения улиц Ленина и Советская. Люди заявили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», что её скоро сломают, но до этого совсем никому нет до этого дела.