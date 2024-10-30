В Бурятии обещают дождь и мокрый снег

Местами ожидается сильный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 октября по республике облачно, местами небольшие, осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём 3-8 градусов тепла, местами 0, -5. Ветер восточный с переходом на западный 5-10, утром и днём в отдельных районах до 15-18 м/с.
В Улан-Удэ ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём не выше 3 градусов тепла, ветер восточный с переходом на западный 8-13 м/с.
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Местами ожидается сильный ветер
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