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В Бурятии обещают дождь и мокрый снег

В Бурятии обещают дождь и мокрый снег
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местами ожидается сильный ветер

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 октября по республике облачно, местами небольшие, осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём 3-8 градусов тепла, местами 0, -5. Ветер восточный с переходом на западный 5-10, утром и днём в отдельных районах до 15-18 м/с.

В Улан-Удэ ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём не выше 3 градусов тепла, ветер восточный с переходом на западный 8-13 м/с.



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