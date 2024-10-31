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Куряга из Улан-Удэ устроил крупный лесной пожар на миллион рублей

Куряга из Улан-Удэ устроил крупный лесной пожар на миллион рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За это ему дали год исправительных работ

Пару недель назад перед судом представил житель столицы Бурятии, по вине которого произошло крупное возгорание. Мужчина бросил тлеющей окурок сигареты в лесу.

В итоге вспыхнула сухая трава и пламя под порывами ветра стремительно распространилось по лесу. Оно охватило площадь в 8 с лишним гектаров. Ущерб оценили в 1 миллион 162 тысячи 632 рубля.

Улан-удэнцу дали год исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, ему придётся полностью возместить ущерб.
 
При назначении служители Фемиды учили характер и степень общественной опасности преступления, личность обвиняемого, отсутствие у него судимостей и смягчающие обстоятельства. Как сообщили в пресс-службе Советского районного суда, приговор в законную силу пока не вступил. 
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