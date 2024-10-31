Пять улиц в Улан-Удэ останутся без холодной воды

В четверг, 31 октября, в связи с проведением работ запланировано отключение холодной воды на пяти улицах в Улан-Удэ. в МУП «Водоканал» сообщили, что обществом с ограниченной ответственностью будут проводиться работы технологического присоединения по адресу улица Ольховая, 27.Под отключение попадают:- ул. Седова 46а, 47а, 44, 45, 43, 42, 40, 36, 32а, 32, 28, 28а;- ул. Ольховая 26/2, 31, 23, 21, 19, 29а, 29, 29б, 12, 5;- ул. Лучистая 86, 3;- ул. Путиловская 21, 27а, 29, 31, 34, 36, 38, 40, 33б, 42, 33, 35/1, 46, 48а, 48, 55;- ул. Комарова 97, 78а.Работы запланированы с 9:00 до 17:00.- Приносим свои извинения за временные неудобства. Специалисты предприятия сделают всё возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени, - сообщили в МУП «Водоканал».Телефон диспетчерской службы: 44-00-00, 44-10-33.