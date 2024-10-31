Новый мост в центре Кяхты открыли для транспорта, но ещё не приняли

На прошлой неделе в Кяхте рабочая комиссия в составе специалистов администрации города, администрации Кяхтинского района Бурятии и стройконтроля осмотрела мост по улице Банзарова. Она выявила ряд замечаний, которые не влияют на безопасность проезда. В связи с этим движение по мосту было открыто, между тем подрядной организации выписано предписание об устранении недостатков.Так, например, подрядной организации было выдано предписание об укреплении барьерного ограждения на мосту. Кроме того, была выявлена сегрегация асфальтобетонного покрытия на тротуаре, исполнителю рекомендовано исправить сегрегацию с использованием асфальтобетонной пропитки.- Также отметим, что до начала строительства глубина реки Кяхта колебалась в пределах 0,1-0,2 м. Этот факт подтверждается проектом (приложение № 16 к «Мероприятиям по охране окружающей среды» Том 7 67/2022-ООС). Также в одном из разделов «Мероприятия по охране окружающей среды» отражён минимальный уровень воздействия объекта на состояние поверхностных и подземных вод, - отметили в администрации Кяхты. - Напомним, проектная документация объекта «Капитальный ремонт моста по ул. Банзарова в г. Кяхта МО ГП «Город Кяхта» получила положительное заключение государственной экспертизы.Объект будет введён в эксплуатацию после устранения всех недостатков.