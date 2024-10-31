В Улан-Удэ прямо под окнами пятиэтажки развернули сомнительную стройку



«Уходят, прячут лица»



А под конец октября негодование из-за сомнительной стройки начали высказывать в соцсетях. Жильцы 55-го дома вновь поставили под сомнение её законность. Они рассказали в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте», что рядом с МКД установили рекламный щит, который вроде как работает на электричестве. Платить за это теперь якобы приходится им самим.



- Собирали подписи, обращались в разные инстанции, что мы против, чтобы щит к нашему дому не подключали. Но, увы, никто не слышит, – говорится в посте. – И теперь вся нагрузка по потреблению электричества ложится на нас.



Кроме того, обитатели многоэтажки говорят, что активная и непонятная стройка на территории между домом и стоматологической поликлиникой осуществляется уже месяц.



- Вывески на заборе нет, кто заказчик и подрядчик, не указали, хотя вся эта информация должна быть в свободном доступе. Пытались выяснить у рабочих – они молчат. Кое-как узнали, что там расположится СТО. Пытались выяснить у регионального ведомства, обратились с заявлением туда и нам дали официальный ответ, что на строительство СТО разрешение не давали. Получается, его строят самовольно, – гласит запись.



А накануне люди и вовсе остались без Интернета и телевидения, поскольку горе-строители повредили кабель интернет-провайдера.



- Сейчас возле дома снимают асфальт. На вопрос, когда собираются его заменить, уложить новый, ответили, что не знают. Ищут повреждённый кабель и уже перекопали и сняли большой участок асфальта. Сотрудники молчат, на вопросы не отвечают. Пытались узнать, кто заказчик – уходят не только от ответа, но и от нас. Прячут лица. И никому до нас нет дела! – поведал анонимный автор.



«Вечный шум»



Сетуют улан-удэнцы и на «вечный шум» от масштабной стройки. Они заявили, что рядом с жилым зданием постоянно «крупная техника и прочие прелести».



- Кто строит – непонятно. На все обращения – отписки о перенаправлении в другие инстанции. В итоге выяснили, что на стройку на этом участке разрешений не выдавали, – отмечается уже в другой публикации в том же сообществе. – При этом она не прекращалась ни на день, включая выходные. Параллельно обращались в прокуратуру по поводу подключений к подстанции близлежащих организаций. Вразумительного ответа тоже не получили.



Горожане заявили: самовольщики решили проложить кабель от незаконной стройки до подстанции, подключаться к которой запрещено.



- Ведут активные работы, перерывают двор рядом со спортивной детской площадкой, – пишут они.



Прокуратуру, мэрию и полицию призвали обратить внимание на ситуацию.



- Кто-нибудь уже может прекратить это и привлечь к ответственности этих людей? Когда из-за превышения подключений к подстанции произойдёт авария и дом или сразу несколько останутся без света, кто, за чей счёт и как долго будет это восстанавливать? – негодуют жильцы дома № 55.







Как выяснилось, ордер на проведение земляных работ не давал ни профильный комитет мэрии, ни администрация Октябрьского района.



- Информация направлена в управление административного контроля для привлечения к административной ответственности за проведение земляных работ без разрешения, – подчеркнули в Октябрьской администрации.

