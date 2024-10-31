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В Бурятии назвали лучшие штабы воспитательной работы

В Бурятии назвали лучшие штабы воспитательной работы
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Победителем стала школа из Тункинского района

28 октября в стенах 40-й школы города Улан-Удэ прошёл финальный этап конкурса «Лучший штаб воспитательной работы». В этом мероприятии приняли участие 18 команд из разных районов Бурятии. Каждая из которых состояла из пяти человек, включая директора школы, заместителя директора по воспитательной работе, советника директора по воспитанию и членов школьного воспитательного совета.

Как рассказали в министерстве образования и науки РБ, участники продемонстрировали свои навыки и креативность в трёх конкурсных этапах: визитная карточка, интеллектуальный турнир «Вопрос-ответ» и деловая игра «Путь к успеху!».

По итогам напряженной борьбы конкурсная комиссия определила победителей:
I место — Толтойская школа Тункинского района;
II место — Хоринская СОШ № 1 им. Д.Ж. Жанаева Хоринского района;
III место — Российская гимназия № 59 г. Улан-Удэ.

Все участники были награждены сертификатами и памятными подарками, что стало отличным завершением этого яркого события. Конкурс не только выявил лучшие практики воспитательной работы, но и стал площадкой для обмена опытом и новыми идеями среди педагогов.

Бурятия конкурс школа

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