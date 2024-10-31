В Бурятии назвали лучшие штабы воспитательной работы

28 октября в стенах 40-й школы города Улан-Удэ прошёл финальный этап конкурса «Лучший штаб воспитательной работы». В этом мероприятии приняли участие 18 команд из разных районов Бурятии. Каждая из которых состояла из пяти человек, включая директора школы, заместителя директора по воспитательной работе, советника директора по воспитанию и членов школьного воспитательного совета.Как рассказали в министерстве образования и науки РБ, участники продемонстрировали свои навыки и креативность в трёх конкурсных этапах: визитная карточка, интеллектуальный турнир «Вопрос-ответ» и деловая игра «Путь к успеху!».По итогам напряженной борьбы конкурсная комиссия определила победителей:I место — Толтойская школа Тункинского района;II место — Хоринская СОШ № 1 им. Д.Ж. Жанаева Хоринского района;III место — Российская гимназия № 59 г. Улан-Удэ.Все участники были награждены сертификатами и памятными подарками, что стало отличным завершением этого яркого события. Конкурс не только выявил лучшие практики воспитательной работы, но и стал площадкой для обмена опытом и новыми идеями среди педагогов.