В Забайкалье поймали браконьеров с острогами и сетями

Кыринский район Забайкалья славится обилием речной рыбы. Это неудивительно, ведь весь район испещрён реками, самые крупные из них: Онон и Кыра, а также реки Киркун, Урулей, Енда, Джермалтай, Букукун, Алтан, Агуцакан, Агуца, которые находится в зоне внимания государственной инспекции Сохондинского заповедника.Государственная инспекция заповедника регулярно проводит плановое патрулирование охранной зоны Кыринского района. Так, 18 октября во время патрулирования охранной зоны сотрудники задержали жителя села Надёжный в районе села Гавань, расположенной в 30 метрах от реки Кыра. У задержанного были при себе запрещённые орудия лова: ставная сеть и два колющих орудия (остроги).24 октября в ходе планового выездного обследования, был задержан житель села Верхний Ульхун, который осуществлял лов рыбы с использованием ставной сети в районе местечка Баториха. 25 октября был задержан житель села Ульхун-Партия, ловивший рыбу ставной сетью в районе реки Онон, в местечке Усть Верхняя Харалга. В тот же день был задержан житель Читы, у которого было обнаружено две ставные сети в районе села Верхний Ульхун, в местечке Баториха.На граждан составили протоколы об административном правонарушении, а также протокол об изъятии незаконных предметов.- Любители лёгкой наживы прибегают к варварским методам рыбалки, придумывая все новые ловушки. Одним из самых распространённых орудий браконьеров является китайская сеть, сделанная из лески, известная в народе как «китайка». Основная опасность этой сети заключается в её доступности. Она имеет мелкие ячейки и вылавливает всё на своём пути. Благодаря низкой стоимости браконьеры часто оставляют её в воде после завершения рыбалки, где она может оставаться в рабочем состоянии на протяжении многих лет. Злоумышленники нередко бросают сети, скрываясь от инспекторов. Обитатели рек запутываются в этих орудиях и гибнут, а срок разложения «китайки» составляет около ста лет, - отметили в заповеднике.