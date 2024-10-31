За сутки жители Бурятии перевели мошенникам миллион с лишним

За сутки в Бурятии зарегистрировано 17 преступлений, совёршенных с использованием IT-технологий. Из них 4 - взломы аккаунтов портала госуслуг и аккаунтов в соцсетях и мессенджерах.Также жители республики столкнулись с разного рода проблемами после того, как ответили на телефонные звонки с незнакомых номеров. В общей сложности люди потеряли 1 183 950 рублей, из них 857 100 рублей – жители Улан-Удэ.На обманные уловки также попались жители Еравнинского, Заиграевского, Кабанского, Кяхтинского, Селенгинского, Хоринского районов.Так, в полицию обратились несколько человек, которым позвонили «сотрудники операторов сотовой связи» и под предлогом продления срока действия сим-карт завладели их персональными данными.Житель Октябрьского района поверил в быстрый заработок на «инвестировании». Оформив кредиты, опустошив сберегательные счета и копилки, он перевёл 445 000 рублей на счета неизвестных людей, следуя указаниям «брокеров». Когда деньги не получилось вывести, горожанин понял, что стал жертвой мошенников.48-летнему жителю Железнодорожного района позвонили незнакомцы м сообщили о необходимости замены счётчика. Собеседник уточнил, что придёт смс-сообщение с номером заявки, который нужно ему продиктовать. Выполнив просьбу, мужчина получил сообщение, в котором говорилось о несанкционированном входе в личный кабинет на портале госуслуг. Перезвонив по указанному номеру, он начал общаться с якобы представителем правоохранительного ведомства. Аферист убедил мужчину, что его сбережения в опасности и нужно перевести деньги на «безопасный счёт». В итоге мужчина перечислил на указанные номера более 300 000 рублей.- Сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, а также следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных противоправных действий, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Полицейские призывают сохранять бдительность при общении с незнакомцами по телефону и перепроверять информацию из интернета.