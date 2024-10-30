Бурятия продолжает ремонтные работы в Старобешево

В посёлке Старобешево в Донецкой народной республике продолжается ремонт спортивной школы «Колос». Ремонтируемый при поддержке Бурятии объект посетил заместитель председателя правительства региона-шефа Евгений Луковников. Он ознакомился с ходом работ и обсудил с представителями Старобешевского округа возможную необходимость дополнительных работ.- Необходимо сформировать весь спортивный комплекс, со спортивными площадками, со зданием спортшколы, чтобы он был функционален, и позволял детям и юношам заниматься в этом учебном заведении, - отметил Евгений Луковников.Сейчас на объекте производится монтаж системы электроснабжения. Также планируется обновить системы отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Кроме этого, строители займутся укреплением фундамента и стен здания. На данный момент выполнено 20 % от общего объёма работ.- За два года Бурятия помогла Старобешевскому округу отремонтировать более 80 жилых и социальных объектов. Это школы, детские сады, дороги, водоводы, детские площадки и многоквартирные дома, - сообщили в пресс-службе министерства строительства РБ.