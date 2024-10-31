Жителей Бурятии предупредили об очень опасной заразной инфекции



Сама инфекция передаётся воздушно-капельным от больного человека или носителя бактерий при тесном контакте.



- Менингококки вызывают воспаление оболочек мозга – менингит. Он поражает преимущественно детей до 5 лет. Но заболеть может любой человек независимо от пола и возраста, – подчеркнули в РКИБ. – Первые симптомы очень похожи на те, что бывают при обычной простуде. Это небольшое повышение температуры, ухудшение самочувствия, головная боль, общая слабость.



Насторожить должны высокая температура, которую не получается сбить с помощью жаропонижающих средств, рвота, судороги, а у малышей – пронзительный нехарактерный крик, угнетение сознания (сонливость, повышенная возбудимость, резкая вялость). Кроме того, может возникнуть боязнь света, звуков и прикосновений, что говорит о тяжести заболевания и требуют срочной госпитализации.



Другой характерный признак менингита – темно-красная сыпь с неровными границами. При надавливании она не бледнеет и не исчезает. А ещё больной не может наклонить голову вперёд и достать подбородком до груди.



Осложнения после менингита всегда тяжёлые. Среди них – гидроцефалия, глухота, судороги, парезы конечностей и кровоизлияние во внутренние органы.



Лучший способ защиты от опасной заразы – вакцинация. В России она проводится в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Прививают детей и взрослых в очагах менингококковой инфекции в эндемичных регионах, в том числе – в Бурятии. Из противопоказаний – тяжёлые аллергические реакции на компоненты вакцины, из временных – острое инфекционное заболевание или обострение хронической патологии.



В республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) рассказали о менингококковой инфекции, которую вызывает бактерия под названием менингококк. Как пояснили в медучреждении, от этого заболевания буквально за сутки могут «сгореть» совершенно здоровые и активные малыши, дети и подростки. Потому очень важно знать, как распознать недуг и защититься от него.