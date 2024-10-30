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Актёр из Улан-Удэ снялся в новом комедийном сериале ТНТ

Актёр из Улан-Удэ снялся в новом комедийном сериале ТНТ
Общество,  Фото:личная страница Жаргала Бадмацыренова
Сериал «Макрон» рассказывает о романтических отношениях молодого парня и взрослой женщины

11 ноября в 22.00 на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного 20-серийного сериала «Макрон» (возрастное ограничение 16+) о романтических отношениях молодого парня Андрея и взрослой женщины Вики, а также о том, как их любовь может стать причиной ссор с родными и непринятия в семье.

Роль Андрея исполнил Алексей Лукин, а его возлюбленной «в возрасте» – Марина Александрова. Ольга Медынич и Михаил Трухин сыграли родителей главного героя, Александр Робак – соседа, которому также приглянулась Вика, а Дарья Пицик – его дочь.

Одну из ролей в сериале сыграл бурятский актёр, режиссёр и сценарист Жаргал Бадмацыренов. На своей малой родине он бывает практически ежегодно.

- Я родился в Оронгое, а в Улан-Удэ провёл студенческие годы. Мои любимые места в Улан-Удэ те, что «за домом» ниже «вертолётной площадки». В общем, кто знает, тот поймёт, - рассказал он.

Актёр и режиссёр из Бурятии признается, что считает «Макрон» историей о любви вопреки. Своего персонажа Жаргал описывает буквально в двух словах: «Мой герой – ласковый и нежный мент».

Название сериала отсылает к личной жизни президента Франции Эммануэля Макрона, женатого на своей бывшей учительнице. Разница в возрасте в их паре составляет 24 года. Идея сериала про «русского Макрона» принадлежит генеральному продюсеру проекта Антону Щукину. Пилот проекта, снятый в 2022 году, вошел в конкурсную программу фестиваля первых серий «Пилот» в Иваново и получил приз за «Лучший актёрский ансамбль».

По сюжету, молодой парень Андрей приезжает из Москвы в родной городок Мезень Архангельской области, чтобы познакомить свою девушку с родителями. Вика – начальница Андрея, их служебный роман перерос в близкие отношения, несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в возрасте. У Андрея серьёзные намерения, но это вызывает бурную реакцию со стороны консервативных родственников – «в семье появился свой собственный Макрон». Мама Андрея использует все возможные методы, чтобы Вика исчезла из жизни сына: отговаривает, подставляет, обижается и даже обращается к потусторонним силам. Ситуация осложняется тем, что бывшая девушка Андрея тоже с удвоенной силой начинает влезать в жизнь пары, чтобы вернуть себе Андрея, а ее одинокий отец влюбляется в Вику и хочет на ней жениться.

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