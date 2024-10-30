Горсовет принял в первом чтении бюджет Улан-Удэ на 2025 год

30 октября на сессии Улан-Удэнского городского совета депутаты приняли в первом чтении проект бюджета города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.Общий объём доходов в 2025 году планируется в объёме 17,7 млрд рублей, сумма расходов пока – аналогичная. Ко второму (окончательному) чтению могут произойти корректировки.- В 2025 году ожидается увеличение по налоговым доходам в сумме 457,8 тысяч рублей, по неналоговым доходам в сумме 131 тысячу 372 рубля. Общий объём налоговых и неналоговых доходов составит 7 млрд рублей, - сообщила председатель комитета по финансам администрации Улан-Удэ Татьяна Базякина.Расходы планируются в рамках 17 муниципальных программ. Доля программных расходов бюджета составляет 17,2 млрд рублей (97% от общего объёма). Расходы, не включённые в муниципальные программы, предусмотрены в объёме 480 млн рублей.Муниципальный долг на 1 января 2026 года не должен превышать 5 млрд 169 млн рублей.Стоит отметить, что бюджет 2024 года и на плановые 2025 и 2026 гг останется социально ориентированным. В текущем году по 13 программам предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 654 млн рублей. Больше всего денег направят на развитие образования (почти на 350 млн рублей) и транспортной системы (почти на 190 млн рублей). Также планируется увеличить финансирование спорта.