Хамбо-лама призвал не терпеть пренебрежение к малым коренным народам Бурятии

В Иволгинском дацане Бурятии состоялся съезд хамниганов. Участие в мероприятии приняли представители различных родов из Забайкалья, Монголии, Китая, а также джидинские и закаменские хамниганы.- Выставка, развёрнутая в стенах Буддийского университета в день собрания показала историю и жизнь хамниганов современного Забайкальского края. Некогда здесь на территории Агинского, Дульдургинского, Акшинского и Кыринских районов находилось 6 дацанов: Гунэйский – был основан в 1802 г., Токчинский – основан в 1802 г., Хужиртайский – дата основания 1826 г., Тарбагатайский – основан в 1825 г., Кушурский или Ульхунский – основан в 1832 г., Бырцульский – дата основания 1828 г., - рассказала руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева. - Сейчас восстановлено три дацана на месте прежних, ведь из-за преследований в годы гражданской войны и воинствующего атеизма часть хамниганов ушла на постоянное поселение в Монголию и Внутреннюю Монголию Китая.Из докладов, которые представители разных родов хамниганов делали в течение дня, выяснилось, что около города Хайлар в Китае, в местности Мүргэл, проживает более 2 тысяч хамниганов, в Шэнэхэне – более тысячи, в Монголии – более 30 тысяч хамниганов, из них двое: Соронзонболд и Баатархүү – избраны депутатами в Великий хурал Монголии. Баатархүү утверждён министром информации и связи. Также представитель Монголии, директор центра исследования хамниганов Санжаа Мөнхжаргал сообщил, что около современного Дадала в Монголии в 1743 году хамниганы основали Гильбирын хийд. Оказывается, в Дадал сомоне, откуда вышло движение «Алтаргана», проживает 70 % хамниганов. В Биндэр сомоне проживает 50 % хамниганов, в Баян уул сомоне живёт 80 % хамниганов.- Хамниганы Забайкальского края в своих докладах рассказывали про знаменитых сородичей – Героев Советского Союза: снайпера Семёна Номоконова и танкиста Базара Ринчино, а также известных тружеников – Героев социалистического труда и уже современных заслуженных выходцев из этих мест, - отметила Алла Намсараева.Глава буддистов России, Хамбо-лама Дамба Аюшеев высказал свои мысли по поводу съезда хамниганов и объединении всех коренных народов этнической Бурятии. По его мнению, такие собрания должны проходить один раз в год. При этом глава буддистов не забывает и про другие народы, он предлагает провести подобные съезды и для других коренных народов республики: сойотов и эвенков.- Мы, ламы, не должны терпеть пренебрежение к хамниганам, эвенкам и сойотам. Наша задача – беречь их и помогать им, потому что они для нас, буддистов, - достояние и богатство. Всей историей их жизни доказано присутствие внутренней силы, духовитости и ума, если они сохранились и живут до сих пор в этом океане страдания, - заявил, обращаясь ко всем ламам Сангхи, Дамба Аюшеев.