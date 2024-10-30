В Гусиноозёрске частично отключат холодную воду

Воды не будет днём 31 октября и 1 ноября
Жителей Гусиноозёрска предупредили об отключении холодной воды. Её отключат в целях капитального ремонта сетей водоснабжения. Об этом сообщает администрация города.
Воды не будет 31 октября с 9:00 до 17:00 во втором, шестом микрорайонах.
Также воду отключат 1 ноября с 9:00 до 17:00 в посёлке Набережный, улицы Водная, Гражданская и в посёлке Первомайский.
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