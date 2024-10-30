В Гусиноозёрске частично отключат холодную воду

Жителей Гусиноозёрска предупредили об отключении холодной воды. Её отключат в целях капитального ремонта сетей водоснабжения. Об этом сообщает администрация города.Воды не будет 31 октября с 9:00 до 17:00 во втором, шестом микрорайонах.Также воду отключат 1 ноября с 9:00 до 17:00 в посёлке Набережный, улицы Водная, Гражданская и в посёлке Первомайский.