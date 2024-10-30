В Улан-Удэ запустили «зелёный путь» по Бабушкина в сторону сотых кварталов

Пробки нет и в помине

Для автомобилистов из центра Улан-Удэ в сторону сотых кварталов теперь всегда горит зелёный сигнал светофора. Об этом сообщает комитет по транспорту мэрии. Он и скорректировал работу этого светофорного объекта. Теперь пробка в направлении юго-западных кварталов города отсутствует.

В рамках завершения летнего ремонта дорожникам осталось обустроить на остановках на улице Бабушкина павильоны и навесы для пассажиров автобусов и трамваев. Также предстоит доделать откосы дороги у сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» и дорожные ограждения. А на островке безопасности у перекрестка улиц Бабушкина и Терешковой установят водоналивные блоки, чтобы исключить движение транспорта в три ряда в сторону центра.

Эти работы, которые подрядчик выполнит в ближайшее время, завершат первый этап ремонта улицы Бабушкина. Одну их самых загруженных городских магистралей обновляют благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Как сообщал «Байкал-Daily», в рамках первого этапа ремонта дороги (от путепровода по улице Трубачеева до бульвара Карла Маркса) дорожники в 2024 году обустроили дополнительную четвёртую полосу для транспорта. Теперь движение в направлении сотых микрорайонов осуществляется по двум полосам и также по двум в сторону улицы. Терешковой.

Также для безопасности дорожного движения на перекрестке установили делиниаторы (бордюры, которые служат как дорожная разметка или разделитель полос - ред.). Их расположили в месте нанесения двойной сплошной разметки, разделяющей полосы движения с ул. Бабушкина и Терешковой в сторону сотых микрорайонов. Мэрии даже специально пришлось объяснять водителям, как проезжать этот перекрёсток.

Второй этап ремонта дороги по улице Бабушкина начнётся в 2025 году. Работы по расширению проезжей части будут вестись уже в обратном направлении - от бульвара Карла Маркса и до путепровода по Трубачеева.