В Бурятии местами мокрый снег

Максимальная температура воздуха составит +8 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 октября по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Днём 3-8 градусов выше ноля, местами 0, -5.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Днём 4-6 градусов тепла, ветер северо-западный 4-9 м/с.
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