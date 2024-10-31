В Иркутской области в ДТП погибли три человека

Сегодня, 31 октября, под Иркутском столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии три человека погибли, двое госпитализированы.Страшное ДТП произошло на 24 километре Байкальского тракта. На месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД и медики.- Пострадали пять человек. Из них две - госпитализированы. К сожалению, три человека погибли, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.Отмечается, что последствия аварии ликвидируют специалисты МЧС и пожарно-спасательной службы с использованием технических средств.