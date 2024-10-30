Болельщики с лёгким скандалом выбрали лучших игроков ФК «Бурятия»

В сезоне 2024 года

Футбольный клуб «Бурятия» выбрал через голосование во «Вконтакте» лучших игроков сезона 2024 года по версии болельщиков. Ими стали Игнат Пустовой (41%) и Матвей Широнов (45%).

Голосование в соцсети сопровождалось обвинениями в необъективности и накрутках.

«Мы, так же как и вы, следили за ходом голосования и не ожидали что всё так получится, дойдёт до споров, поисков нарушений и т. д. – объяснили в пресс-службе клуба. - Условий в голосовании никаких не было. Чётко определить кто, как, и на какое количество нарушил правила, мы не можем».

В сообщении отмечено, что «футбольный клуб «Бурятия» - это большая дружная семья, это любовь к футболу, к Республике, к нашим футболистам и к нашим болельщикам!»

«Интернет-голосование железно приводит только к скандалам. Романа и Игната можно назвать самыми популярными игроками...» – пишут в комментариях, одновременно поздравляя футболистов.

«Такие голосования точно не нужно проводить среди зрителей. Даже для привлечения внимания. Это жесть и супернеобъективно», – считает ещё один болельщик.

«Никогда голосования в VK не были объективными, всё скатывается в накрутку, причём бесплатную или/и «проголосуй за моего друга». Накрутку может сделать любой человек», – объясняет другой.

«Ну, тут накрутка. Посмотрите на проголосовавших, они знать не знают про ФК «Бурятия», – отметил третий.

Чуть позже станет известно имя лучшего игрока сезона по версии тренеров клуба и футбольных экспертов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в чемпионате Сибири и Дальнего Востока среди любительских команд «Бурятия» заняла третье место. Команда стала обладателем кубка Сибири 2024 года.