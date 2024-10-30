Хамбо Лама предложил проводить в Бурятии фестиваль сыра

По примеру фестиваля боргойской баранины
Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев предложил проводить в Бичурском районе Бурятии фестиваль сыра.
- У нас в Бурятии начали проводить фестиваль боргойской баранины в Джиде, в Закамне прославляют черемшу, в Селенге – облепиху. Думаю, теперь в Бичуре нужно проводить фестиваль сыра, - поделился он в своём телеграм-канале.
Судя по всему, идея проводить такой фестиваль возникла у Хамбо Ламы после визита к нему супругов Бодо и Татьяны Людвиг из Бичуры, которые производят козий сыр. 16-17 ноября они будут участвовать в фестивале сыра (0+) в Улан-Баторе.
Вообще Бичура славится картошкой. В райцентре проводятся фестивали картофеля
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По примеру фестиваля боргойской баранины
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