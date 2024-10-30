В Бурятии подвели итоги международного конкурса балетмейстеров

25 октября в Улан-Удэ прошёл торжественный вечер, посвящённый 50-летию кафедры хореографического искусства Восточно-Сибирского государственного института культуры. В его рамках были оглашены итоги пошедшего 23 и 24 октября II международного конкурса молодых балетмейстеров «Престиж-2024».В этом году было принято 72 заявки на 112 конкурсных выступлений в категориях «Студент», «Профессионал» и «Супер-профи» по номинациям и возрастным группам. Продемонстрировали своё искусство в очной форме балетмейстеры Монголии, Красноярского и Забайкальского краёв, республик Саха (Якутия), Тыва, а также Иркутской области, Сахалина и Бурятии.- Представили видеозаписи своих работ постановщики Казахстана, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Сахалина, Белгорода и Курска. Жюри во главе с известным московским хореографом, режиссёром и продюсером Никитой Дмитриевским вынесло своё решение, - сообщили в пресс-службе ВСГИК.Обладателем гран-при в номинации «Современный танец» стал Станислав Васильев, представляющий Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой, руководители: Попова Т.Н., Яковлева В.А. Также были отмечены лауреаты в категориях: «Профессионал» (детские и взрослые хореографические коллективы), «Супер-профи» (детские и взрослые хореографические коллективы) и «Студент».