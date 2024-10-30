30 октября

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В Бурятии подвели итоги международного конкурса балетмейстеров

В Бурятии подвели итоги международного конкурса балетмейстеров
Общество,  Фото:ВСГИК
Гран-при выиграл представитель Якутии

25 октября в Улан-Удэ прошёл торжественный вечер, посвящённый 50-летию кафедры хореографического искусства Восточно-Сибирского государственного института культуры. В его рамках были оглашены итоги пошедшего 23 и 24 октября II международного конкурса молодых балетмейстеров «Престиж-2024».

В этом году было принято 72 заявки на 112 конкурсных выступлений в категориях «Студент», «Профессионал» и «Супер-профи» по номинациям и возрастным группам. Продемонстрировали своё искусство в очной форме балетмейстеры Монголии, Красноярского и Забайкальского краёв, республик Саха (Якутия), Тыва, а также Иркутской области, Сахалина и Бурятии.

- Представили видеозаписи своих работ постановщики Казахстана, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Сахалина, Белгорода и Курска. Жюри во главе с известным московским хореографом, режиссёром и продюсером Никитой Дмитриевским вынесло своё решение, - сообщили в пресс-службе ВСГИК.

Обладателем гран-при в номинации «Современный танец» стал Станислав Васильев, представляющий Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой, руководители: Попова Т.Н., Яковлева В.А. Также были отмечены лауреаты в категориях: «Профессионал» (детские и взрослые хореографические коллективы), «Супер-профи» (детские и взрослые хореографические коллективы) и «Студент».

Бурятия конкурс балетмейстеры

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